16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعض ما سمعه فرنجية من نصرالله عن "صمود المحور"
Lebanon 24
24-01-2024
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": لم تنقطع المراسيل والرسائل بين السيد حسن نصرالله ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يوما، إذ إن قرار التنسيق الدائم متّخذ منذ زمن بعيد وثمة التزام به. لكن التطورات الدراماتيكية الاخيرة التي تتوالى تداعياتها وما واكبها من تحولات سريعة وعميقة فرضت عليهما عقد لقاء مباشر خلال الايام القليلة الماضية، وأوجبت ان يُبقيا تفاصيل هذا اللقاء محجوبة نسبياً عن الاضواء.
Advertisement
انعقد اللقاء بينهما في مكان ما من الضاحية الجنوبية في حضور عدد من "ضباط الارتباط" والتنسيق بين الطرفين.
ونظراً الى الضرورات التي تحكم الموقف، كان نصرالله، بحسب المصادر، هو المبادر الى حديث مفصّل نسبياً ينطوي على إلقاء الاضواء على التصورات والاستنتاجات التي تستند اليها قيادة الحزب خصوصا و"محور المقاومة" عموما لقراءة معمّقة لأفق المرحلة التي اعقبت مباشرة عملية "طوفان الاقصى " وما ترتب عليها من تطورات ملتهبة على طول الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل، ومن ثم لاحقاً على ساحتي العراق واليمن وما بينهما الساحة السورية. ووفق المصادر عينها فإن نصرالله تولى الحديث عن الرهان الذي عقده على "انتظار كلمة الميدان حصراً وان مهمتنا ستكون التفاعل مع هذا الواقع وشرحه"، وهو ما تجلّى صراحة في الاطلالة الاعلامية الثانية له والتي تلت محطة 8 تشرين الاول الماضي، واعتبر انه لم يكن رهانا عابرا أو يائسا، وثبت بالدليل الحسّي انه كان رهانا في محله تماما، اذ ان هذا الميدان الشاسع الذي أُعطيَ اهمية مطلقة جعلت الانظار مشدودة اليه، قد أفرز وقائع وحقائق على قدر من الاهمية لم تكن متوافرة بالأصل عند قيادة المحور ساعة اطلقت حركة "حماس" عمليتها في اتجاه غلاف غزة. وعلى رغم عدم علمها المسبق بساعة الصفر التي اختارتها "حماس"، لم يكن أمام "المقاومة" إلا ان تخوض معها تجربة مواجهة ومنازلة مختلفة القواعد تماما.
وتنقل تلك المصادر عن نصرالله ان تطورات الميدان اثبتت بما لا يرقى اليه الشك صدق "شعار وحدة الساحات" الذي استخفّ به كثر يوم رُفع شعارا مرحليا متقدما، وشاء ان يبرز اهمية "دخول الحوثيين في اليمن في المعركة المفتوحة كجبهة إسناد ودعم للاخوة في غزة والضفة". واعتبر ان هذا الولوج غيّر الكثير من المعادلات والوقائع عند المحور وعند أعدائه في آن، وأحدث انعطافة وتحوّلاً كبيرين عزّزا موقع صنعاء في المعادلات الكبرى وجعلاها لاعبا اساسيا يُحسب حسابه، فضلاً عن حجم الدعم والاسناد الذي قدمه بهذا الدخول الى غزة. ومن الثابت ان تداعيات هذا الدخول اليمني ونتائجه المستقبلية ستتبدّى اكثر في المقبل من الايام، اذ ثمة معادلة جديدة ستفرض نفسها.
وذكرت المصادر نفسها ان نصرالله تحدث الى ضيفه عن تطورات الوضع على الحدود الجنوبية، وعرض للقاء الذي جرى بين وفد من الحزب وموفد الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ابان زيارة الاخير الى بيروت، فأشار الى ان وفد الحزب ابلغه صراحة "اننا لسنا في وارد الدخول في حرب مفتوحة واسعة مع اسرائيل، واننا نتعهد ألّا نكون البادئين أو السبّاقين بها، ولكن هذا مقرون بشرطين: الاول اننا لسنا في وارد الكفّ عن اداء الدور الذي نؤديه منذ البداية وهو دور مساندة غزة ومقاوميها وشعبها الذي يتعرض لحرب ابادة بشهادة العالم كله، ونحن والحال هذه لن نبقى مكتوفين ولا ننصر شعب غزة المظلوم. ونحن اعلنّا سابقا اننا سنوقف هذا الدور في اللحظة التي يتوقف فيها العدوان على غزة.
والشرط الثاني ان هذا التعهد يسقط تلقائيا في اي لحظة نستشعر فيها ان العدو قد فتح ابواب حرب واسعة نحو لبنان. وعندها سنثبت في الميدان ما سبق وقلناه بأننا مستعدون لخوض حرب بلا سقوف مع العدو المعتدي علينا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
08:55 | 2024-01-24
24/01/2024 08:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
08:45 | 2024-01-24
24/01/2024 08:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصت وتمايلت أمام الجميع (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصت وتمايلت أمام الجميع (فيديو)
04:00 | 2024-01-24
24/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
04:15 | 2024-01-24
24/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة مسؤول أمنيّ سابق تُفجّر مفاجأة كبيرة... التقت والدها وهذا ما قاله لها
Lebanon 24
إبنة مسؤول أمنيّ سابق تُفجّر مفاجأة كبيرة... التقت والدها وهذا ما قاله لها
07:30 | 2024-01-24
24/01/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:24 | 2024-01-25
ما جديد تطورات الحدود الجنوبية؟
03:16 | 2024-01-25
مع اقتراب المنخفض الجوي "دانييللا"... إرشادات وقائية من الدفاع المدني
03:15 | 2024-01-25
ينقل كميات من المخدرات في الشمال.. وهكذا تم القاء القبض عليه
03:06 | 2024-01-25
جسم غريب فوق اسرائيل.. ماذا جرى؟
03:01 | 2024-01-25
انزلقت دراجته في طرابلس.. اليكم ما جرى معه
03:00 | 2024-01-25
الهيئة العامة.. ساحة حرب كلامية ومقرر لجنة المال يعترض على "تقرير الموازنة"
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 10:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 10:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 10:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24