آخر أخبار العاصفة "دانييلا": 3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الثاني سيكون الأشد برودة

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أفادت صفحة LEBANON WEATHER ONLY عبر فيسبوك انه من المحتمل ان تتأثر المنطقة بعاصفة ثلجية بعد 26 من الشهر الحالي.وأضافت الصفحة: "تشير الخرائط الجوية الى اندفاع مرتفع جوي ضخم نحو القارة الاوروبية لذلك سوف يسمح بتقدم الكتل القطبية فوق روسيا وشرق اوروبا نحو تركيا و لبنان خلال نهاية الشهر وبداية شهر شباط المقبل."وتابعت لصفحة: "نحن امام عدة منخفضات جوية باردة بشكل متفاوت من الان وحتى نهاية الاسبوع الاول من شهر شباط."المنخفض الاول: اليوم الخميس يستمر حتى ظهر السبت يترافق مع امطار غزيرة و ثلوج فوق 1400 متر تتدنى الى1200 متر مساء الجمعة واقل في بعض المناطق.المنخفض الثاني: يوم الاحد وسيكون الاشد برودة حيث حتى الان يدعم تساقط الثلوج فوق 500 متر خلال الاسبوع المقبل ولكن مركز المنخفض فوق لبنان لذلك قد لا نشهد تساقطات ثلجية انما فقط برودة او تساقط ثلوج بشكل خفيف.المنخفض الثالث متوقع خلال 2 شباط. إذا اسبوع من الامطار والثلوج سيسيطر على لبنان.من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الخميس ، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة احيانا واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج المتفرقة بدءا من ارتفاع 1600 متر وتلامس ال 1500 ليلا.الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية حتى فجر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض آخر مصدره البحر الأسود، أطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانيلا "Daniella" ويكون مترافق برياح قطبية أشد برودة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس فيتدنى مستوى تساقط الثلوج فجر يوم السبت على ارتفاع 1000 متر على المرتفعات الشمالية.