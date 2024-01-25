قصف مدفعي جنوبًا يستهدف هذه البلدات... وتحليق للطيران الاستطلاعي

عاد التوتر هذا الصباح إلى الجبهة الجنوبية مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية لا سيما في القطاع الغربي حيث تستهدف مدفعية العدو أطراف طيرحرفا وعلما الشعب والظهيرة ومنطقة البطيشية كما قامت بتمشيط محيط موقع الحدب بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة مع إلقاء قذائف ضوئية فوق محيط الموقع والاحراج المتاخمة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وكانت مدفعية العدو إستمرت بقصفها المدفعي حتى الرابعة فجرا، وطال أطراف طيرحرفا والجبين ويارين والبستان وعلما الشعب.

وحلقت مسيّرة اسرائيلية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة على علو متوسط وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على راشيا الوادي.

وقصف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة راشيا الفخار والفرديس وخراج الهبارية، كما أطلق العدو صاروخين من جنوب لبنان على موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ.

الى ذلك، حلقت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية فوق النبطية وكفررمان.

كما استهدف الجيش الاسرائيلي المنطقة الواقعة بين الضهيرة وعلما الشعب بقصف مدفعي عنيف.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

