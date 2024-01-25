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لبنان

الراعي يتحرك رئاسيا وهذا ما تبلغه من حزب الله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2024 | 01:30
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من المقرر أن يطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي تحركا جديدا في الملف الرئاسي من خلال جدول لقاءات سيعقدها تباعا مع السفراء العرب والاجانب.
وبحسب أوساط كنسية معنية فان التحرك البطريركي لن يدخل في موضوع الاسماء الرئاسية، بل سيركز على الصفات التي لطالما ردّدها سيّد بكركي في مواقفه وعظاته".
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وفي سياق متصل، افادت المعلومات ان الاجتماع الذي عقد بين وفد من "حزب الله" وضم مسؤول ملف العلاقة مع المراجع المسيحية محمد سعيد الخنسا ومصطفى الحج علي مع مدير الإعلام في بكركي وليد غياض في منزل النائب فريد هيكل الخازن، تركز البحث خلاله على ملف رئاسة الجمهورية، حيث اعاد ممثلا "حزب الله" تكرار الدعوة الى الحوار كشرط اساسي قبل حسم الملف الرئاسي".


المصدر: لبنان 24

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