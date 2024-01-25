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لبنان

"المرحلة الثالثة" لا تعني وقف الحرب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2024 | 01:45
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من الواضح ان اسرائيل بدأت تنفيذ المرحلة الثالثة من حربها على غزة وعلى المنطقة من خلال عمليات الاغتيال التي تنفذها في سوريا ولبنان، وهذا الامر يوحي بأن التصعيد لا يزال مطروحا.
أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" ابلغ بعض الوسطاء الذين تواصلوا معه بأنه لا يعتبر إنتقال اسرائيل الى ما يسمى بالمرحلة الثالثة وقفاً للحرب ولن يتعامل مع الأمر على انه كذلك، ما يعني ان الجبهة الجنوبية ستبقى مفتوحة.
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وتقول المصادر ان عمليات الاغتيال التي تحصل من قبل تل ابيب سيكون لها ردود واضحة من اجل وضع حد لها، خصوصا ان عدم الرد سيفتح الباب امام عمليات مستمرة من الاغتيالات التي لن يكون هناك اي امكانية لتجنبها.
في المقابل، وعلى رغم تصاعد حدّة التوتّرات في الجنوب التهديدات المُتزايدة التي تُطلقها إسرائيل ضدّ "حزب الله"، استبعد مرجع عسكريّ أنّ يُبادر العدوّ إلى توسيع رقعة الحرب، لتطال الأراضي اللبنانيّة كافة.
وشدّد المرجع العسكريّ على أنّ أميركا لم تُعطِ إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ حرب على "حزب الله" ولبنان، وأكّد أنّ إدارة الرئيس جو بايدن ترفض هذا الأمر تماماً، وهي تسعى للتهدئة في المنطقة، على الرغم من دعمها المُطلق لتل أبيب.
ولفت إلى أنّ عودة الأهالي إلى مناطقهم في جنوب لبنان، وعودة المستوطنين إلى قراهم، مُرتبطة بالمُحادثات الدبلوماسيّة، ووقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: لبنان 24

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