الاشتراكي "يفتح" باب التنسيق

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بعد الجولة التي قام بها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط على القيادات اللبنانية، يبدو ان الحزب الاشتراكي لن يكتفي بهذا القدر من التواصل والتنسيق مع الفرقاء.وبحسب مصادر مطلعة فإن الاشتراكي بدأ تنظيم آلية لكي يبقى التنسيق حاضرا ودورياً مع مختلف القوى السياسية، وذلك من خلال لقاءات بين قيادات الصف الثاني على غرار ما يحصل مع "حزب الله".وترى المصادر ان الاشتراكي يعد العدة للمرحلة المقبلة وهو يرغب بأن يكون صلة الوصل بين الجميع ومن الواضح انه لا يريد ان يكون له اي خلاف مهما كان بسيطا مع اي طرف سياسي اساسي في لبنان.