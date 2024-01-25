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لبنان

حدث أمني يهز شمال اسرائيل.. هل من عملية تسلل؟

Lebanon 24
25-01-2024 | 02:01
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أغلقت إسرائيل صباح اليوم، الطرق في محيط مستوطنة حانيتا خشية من عملية تسلل من لبنان، وطلبت من سكان حانيتا التزام منازلهم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنه "تم إغلاق بعض الطرق في الجليل الغربي بسبب اشتباه في اختراق الحدود من لبنان".
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وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "بعد رصد ثلاثة مشتبهين في منطقة حانيتا أطلق حالة الاستفار".

يتزامن ذلك، مع تحليق مكثف للطائرات والمسيّرات في أجواء الشمال.
 
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