اطلاق نار في عكار فجراً.. اليكم ما حدث

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داهمت دورية من مخابرات الجيش فجر اليوم منزل المطلوب "إ.ف" في منطقة القليعات العكارية وخلال عملية التوقيف جرى تبادل اطلاق نار بينه وبين الدورية المذكورة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".ولاحقاً، القاء القبض عليه واقتياده الى التحقيق وبحسب ما افادت المصادر ان الموقوف بحقه مذكرات اطلاق نار في اوقات سابقة.