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لبنان

انزلقت دراجته في طرابلس.. اليكم ما جرى معه

Lebanon 24
25-01-2024 | 03:01
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تعرض احد الاشخاص لحادث انزلاق دارجة نارية على طريق عام الضنية في بلدة كفرشلان مما ادى الى اصابته، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

‎ وعملت فرق الاسعاف لجهاز الطوارئ والإغاثة على اسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
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