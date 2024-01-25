انزلقت دراجته في طرابلس.. اليكم ما جرى معه

تعرض احد الاشخاص لحادث انزلاق دارجة نارية على طريق عام الضنية في بلدة كفرشلان مما ادى الى اصابته، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



‎ وعملت فرق الاسعاف لجهاز الطوارئ والإغاثة على اسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

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