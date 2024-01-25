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لبنان

انهيار سقف منزل في طرابلس.. هل من اصابات؟

Lebanon 24
25-01-2024 | 01:03
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تعرض سقف منزل فجر اليوم للهبوط  بعد تشقق جدرانه في محلة باب الرمل - طرابلس لمبنى درغام والعائد لعائلة "سليم" بحسب ما افادت المصادر لمندوبة "لبنان 24" من دون ورد معلومات عن سقوط اصابات بشرية.
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طرابلس

انهيار

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