انهيار سقف منزل في طرابلس.. هل من اصابات؟

تعرض سقف منزل فجر اليوم للهبوط بعد تشقق جدرانه في محلة باب الرمل - طرابلس لمبنى درغام والعائد لعائلة "سليم" بحسب ما افادت المصادر لمندوبة "لبنان 24" من دون ورد معلومات عن سقوط اصابات بشرية.

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