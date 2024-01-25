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لبنان

جسم غريب فوق اسرائيل.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
25-01-2024 | 03:06
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رصدت عدسات الكاميرات جسماً غريباً في سماء منطقة الضهيرة في الاراضي المحتلة تبين بعدها انه منطاد تجسسي اسرائيلي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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