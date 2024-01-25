ينقل كميات من المخدرات في الشمال.. وهكذا تم القاء القبض عليه

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بنقل كميات من المخدرات في منطقة الشمال.على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته ويدعى:ف. غ. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدًا لتوقيفه بالجرم المشهود.بتاريخ 17-01-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيارة أجرة في محلة بحنين، حيث تم نصب كمين محكم له وتم توقيفه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته:/5/ قفازات بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة الواحد حوالي /172/غ./36/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.علبتان بلاستيكيتان بداخلهما بودرة الكوكايين./910/ حبات مخدرة نوع كبتاغون.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل المخدرات لصالح أحد التجار في منطقة وادي خالد، وأنه يتقاضى مبلغ /260/ دولارًا أميركيًا. وأضاف أنه كان بصدد نقل كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته من محلة العبدة إلى طرابلس، وأنه يتعاطى المخدرات.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.