مع اقتراب المنخفض الجوي "دانييللا"... إرشادات وقائية من الدفاع المدني

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانًا عن ارشادات السلامة العامة خلال العواصف جاء فيه:

"استناداً الى نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية التي أشارت الى أنه من المتوقع تعرّض لبنان اعتباراً من فجر يوم غد الجمعة لمنخفض جوي اّخر مصدره البحر الأسود، اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانييللا "Daniella" مترافق مع رياح قطبية أشدّ برودة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس ما يؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج نهاية الأسبوع لتلامس الـ ١٠٠٠ متر يوم السبت، تعيد المديرية العامة للدفاع المدني التذكير بإرشادات السلامة العامة وتدعو المواطنين إلى التقيّد بها وهي:

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الاحتياطات الواجب اتخاذها تفاديا للحوادث في فصل الشتاء

١- تجهيز المنزل بمطفأة يدوية – غطاء للحريق وجهاز كاشف للدخان.

٢- يؤمل من المواطنين اتخاذ تدابير الحيطة التالية عند التدفئة بواسطة:

شودييرات: تنظيف الحراقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.

المدفأة الكهربائية: التأكد من الامدادات الكهربائية الخاصة بها أنها صحيحة وآمنة.

الغاز : يجب التأكد عند كل غيار للقارورة من خرطوم الغاز انه سليم ولا تشقق فيه والأفضل استبداله كل سنة.

الفحم: يجب التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة.

- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تنشيفها. الخ.)

- تهوئة المنازل باستمرار تلافياً للاختناق عندالتدفئة بواسطة الفحم - الحطب أو الغاز.

- عدم ترك اي وسيلة تدفئة تعمل بواسطة اللهب المكشوف مضاءة خلال النوم أو عند مغادرة المنزل.

للمقيمين في المناطق الجبلية:

1. الاستماع إلى نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.

2. التموّن بالأطعمة والمياه والأدوية الدورية والأدوية المضادة للحيوية وأدوية السعال وإنزال حرارة الجسم.

3. التموّن بمواد التدفئة كالمازوت أو الحطب.

4. تأمين الكميات المناسبة من أعلاف الحيوانات في حال وجودها.

5. عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة، وذلك بعد أن تتأكد من أن سيارتك مجهزة لذلك. فعليك أن تتأكد من وجود:

• السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.

• الأدوية التي تتناولها بانتظام (قلب - ضغط - الخ...)

• بطارية يد جافة / رفش صغير قابل للطي / حقيبة إسعاف أولي.

• جهاز هاتف خليوي مع معبئ على بطارية السيارة / كمية وقود كافية في خزان السيارة.

على السواحل الانتباه أيضا إلى:

1. عدم التواجد بالقرب من مكسر الأمواج.



2. عدم التواجد بالقرب من الألواح الإعلانية.



3. عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه.

قبل التجوّل بالسيارة خلال أو في بداية العاصفة:

1. فحص شامل للسيارة وخصوصا التأكد من صلاحية الإطارات.



2. عدم القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية (طلب سيارة أجرة أو الاتفاق على شخص معين لم يتناول الكحول للقيادة).



3. عدم القيادة المتهورة والتزام قوانين السير.

أثناء العاصفة:

1. لا تقصد المناطق الجبلية أو العكس إلا عند الضرورة القصوى.



2. إذا كنت مضطراً الى التجول بسيارتك تأكد من وجود:



• السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.



• الأدوية التي تتناولها بانتظام (قلب - ضغط - الخ...)

• بطارية يد جافة.

• رفش صغير قابل للطي.



• حقيبة إسعاف أولي.



• جهاز هاتف خليوي مع معبئ على بطارية السيارة.



• كمية وقود كافية في خزان السيارة.

أثناء القيادة:

1. استمع وتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.



2. لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.



3. أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.



4. لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.



5. حدّد موقعك لطلب النجدة عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان.

الوقاية من الصواعق:

ان مانعة الصواعق، لا تمنع الصواعق ، لكنها تسهل مرورها إلى الأرض بأمان حيث يتم تفريغها.



١- إذا كنت داخل السيارة:



• ابقَ في الداخل وأغلق النوافذ ولا تلمس أي جزء من الإطار المعدني أو الزجاجي للسيارة.



٢- في المدينة:



- البقاء على الأقل على بعد أمتار قليلة من النوافذ المفتوحة والصناديق الكهربائية، والأجهزة المنزلية.



- البرق يمكن أن يتدفق من خلال هذه الأنظمة والانتقال عبر "الوثب" إلى الشخص.



- أفضل خيار الاحتماء داخل بناء مغلق عندما تكون مهددًّا بعاصفة برق.



- ابحث عن منطقة بعيدا عن الأشجار والأسوار المعدنية والأنابيب والأجسام طويلة القامة.



- إذا كنت خارج المدينة (مناطق جبلية) في المنزل:



- لا تستحم أثناء الرعد أو البرق.



- تجنب استخدام الهواتف العادية، إلا في حالات الطوارئ. إذ إن البرق يضرب خطوط الهاتف والتي يمكن أن تنتقل عبرها شحنات الكهرباء إلى الهاتف.



- الهواتف اللاسلكية أو الخلوية آمنة أكثر لأنها غير متصلة بالبناء.



- البقاء بعيدا من النوافذ. إبقاء النوافذ مغلقة، ومحاولة البقاء داخل الغرف الداخلية للمنزل.( النوافذ توفر مسار مباشر للبرق).



- لا تلمس أي شيء معدني أو أدوات كهربائية. يمكن للبرق الدخول إلى المنزل من خلال أي مادة موصولة بالكهرباء. وهذا يشمل الهواتف الأرضية والأسلاك الكهربائية والسباكة.

خارج المنزل:

• البحث عن مساحة خالية من الأشجار أو إذا تعذر ذلك ابحث عن أشجار قصيرة القامة. اجلس القرفصاء في الأسفل بعيدا عن جذوع الأشجار ولا تدع يديك تلمس الأرض.



• إذا كانت عاصفة رعدية تقترب يجب الوقاية عبر حماية الالكترونيات والأجهزة الكهربائية وذلك بفصلها قبل وصول البرق.

لا تلمس أيًّا من المنافذ الكهربائية خلال عاصفة البرق. لا تفصل أيًّا من الأجهزة خلال عاصفة البرق.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ عند حصول أي طارئ والمتابعة على الموقع الإلكتروني: www.civildefense.gov.lb