بو حبيب اختتم زيارته الى نيويورك: لبنان مستعدّ لتطبيق شامل للقرار 1701

اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب زيارته نيويورك، باجتماع مع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في حضور وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري. وشكر الوزير بو حبيب الامين العام على مداخلته خلال جلسة مجلس الامن على المستوى الوزاري ومواقفة حول الوضع في الشرق الاوسط ودعاه لزيارة لبنان.

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وأكد "تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني، وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها وتسهيل مهمتها، إضافة الى إستعداد لبنان لتطبيق شامل ومتوازن لقرار مجلس الامن ١٧٠١ وذلك ضمن حل متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء". وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق حل الدولتين للخروح من دوامة الصراع في الشرق الاوسط الذي لا يزال مستمرا من دون حلول منذ اكثر من ٧٥ عاما".

وكان بو حبيب التقى صباحا وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، وأبلغها "رغبة لبنان بعدم التصعيد، وسياسة ضبط النفس المتبعة مع رؤيته لكيفية خفض التوتر والحل المستدام".

كذلك، توافق الوزير بو حبيب مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون على أن "وقف إطلاق النار هو المدخل لحل النزاع، وأن الضمانة لشرق أوسط آمن هو قيام الدولة الفلسطينية".

وغادر وزير الخارجية فجرا نيويورك عائدا الى بيروت.