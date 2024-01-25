استكمال مناقشة موازنة 2024.. واتجاه للتصويت عليها مساء اليوم

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انطلقت عند الـ11 من صباح اليوم الجلسة الثالثة للهيئة العامة للمجلس النيابي، المخصصة لدرس موازنة 2024، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء والنواب.وأشارت معلومات "لبنان 24" الى انه بقي 22 نائباً على لائحة طالبي الكلام في جلسة مناقشة الموازنة، على ان يكون التصويت عليها في الجلسة المسائية.النائبة حليمة قعقور استهلت الكلمات في اليوم الثاني واعتبرت ان الضرائب ضرورية في الدولة فيجب ألّا "نشيطنها" وعلى الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وخروقات عديدة تشوب مشروع موازنة العام.وقالت: "لا يمكن ان نطرح الثقة بحكومة غير حاصلة على الثقة منا وغياب المساءلة يناسب اغلبية السلطة الحاكمة ولمساءلة الحكومة يجب ان يكون عندها سياسية عامة وخطة".النائب الآن عون اعتبر ان الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع، مشيراً الى انها بدل "ما تكحلا عميتا" في هذه الموازنة وهذا منطق "قصص ورق وساويهم موازنة.وسأل عون: أين البعد الاقتصادي والاصلاحي الذي يجب ان تتضمنه الموازنة؟النائبة سينتيا زرازير وصفت الموازنة بالإجراء الشكلي ومن دون خطط استراتيجية واضحة، معتبرة انها لا تتضمّن أي من الاصلاحات المالية لحماية المجتمع ولا تبني اقتصادًا منتجًا وتشرّع هدم الدولة كما تستجيب لمنطق السمسرة وتؤكد أن هذه المنظومة عاجزة عن قيام الإصلاحات.وقالت: " الموازنة تشرّع هدم الدولة وتُجدّد منطق السمسرة والسلطة عاجزة عن إجراء أي إصلاح".النائب رازي الحاج قال بدوره إن "مشروع الموازنة يتضمّن انتهاكًا للسيادة وتعطيلًا للقضاء، قائلاً إن "هذه موازنة جريمة أي لا هيكلة للدين العام ولا إصلاح للقطاع العام ولا حلّ للمتقاعدين ولا غيرها من الاصلاحات".وأضاف الحاج خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 أن "من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة ويجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب".وشدد على أن "هيدي اخر موازنة عوجاء منقبل ناقشها" وبلا نمو حقيقي لا تعافي.أما النائب أسامة سعد فرأى أنه "آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان".وقال في خلال مداخلته في الجلسة المخصصة لدراسة الموازنة: "انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية".وأشار إلى أن "مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر".وتابع: "لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب".وسأل: "نحن نواب البلد "شو قاعدين نعمل؟" في وقت كل دول العالم تبحث في انتخاب رئيس للبنان ويا أيّها النواب انتخِبوا الرئيس".ودعا سعد إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022.من جانبه، طالب النائب بلال عبدالله برفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ، ففقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائمًا ما زالوا يتقاضون حدًا أدنى للأجور متدنٍ.وقال في خلال كلمته التي ألقاها خلال جلسة الموازنة: "يجب رفع الحد الادنى للاجور الى 20 او 30 مليون لكي نعزز الضمان الاجتماعي ومصرون بأن يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام".واعتبر عبدالله أن "الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض".وخلال مداخلته أثناء جلسة مناقشة الموازنة، قال النائب سليم الصايغ: "الى متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للاصلاح".وتابع الصايغ قائلاً: "نتعامل مع هذه الموازنة مفضلين مصلحة الناس اذ تعكس واقعًا محاسبيًا مغلوطًا وتفتقد إلى نظرة مالية مدروسة".وأشار إلى أن "غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل اي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس".وسأل: "ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا الانشغال بأمور كثيرة فيما المطلوب استعادة الشرعية؟"واعتبر الصايغ أن التصويت على اي قانون دون الرئيس فيه انتقاص لمفهوم الشراكة التي لا نزال نعتبرها علة نظامنا الديمقراطي.من جهته، اعتبر النائب فيصل كرامي أن اي مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ بالاعتبار هذه الهستيريا الاسرائيلية هي مقاربة قاصرة وتكاد تكون خطيرة، ولا بد ان نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية.وقال في كلمة لتي ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة 2024: "من المفترض دستوريا أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن كل شيء بالبلد أصبح "استثنائيا" وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نسمع أصواتاً ترفض الحوار".وتابع كرامي قائلاً: "كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب فهي موازنات غير دستورية"، معتبراً أن "هذه موازنة "حواضر البيت" والتمديد للمراوحة لكل ما تلقيه من معاناة على اللبنانيين".وختم بالقول: "نعم لموزانة الوقت الضائع آملا ان لا نصل في ظل هذه السياسات الى زمن الوطن الضائع".