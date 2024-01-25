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لبنان

فرنجية عن كارثة غزة: من لم يمت قتلا سيموت جوعًا

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:32
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كتب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "الجوع يهدّد أكثر من مليونين من أهل غزّة أكثرهم من الأطفال والنساء مع شبه انعدام للمساعدات وكأن من لم يمت قتلاً سيموت جوعاً".
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وأضاف: "كارثة إنسانية وإبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى".
 
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