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لبنان

رازي الحاج: بلا نمو حقيقي لا تعافي

Lebanon 24
25-01-2024 | 05:06
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إعتبر النائب رازي الحاج أن "مشروع الموازنة يتضمّن انتهاكًا للسيادة وتعطيلًا للقضاء، قائلاً إن "هذه موازنة جريمة أي لا هيكلة للدين العام ولا إصلاح للقطاع العام ولا حلّ للمتقاعدين ولا غيرها من الاصلاحات".
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وأضاف الحاج خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 أن "من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة ويجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب".

وشدد على أن "هيدي اخر موازنة عوجاء منقبل ناقشها" وبلا نمو حقيقي لا تعافي.
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