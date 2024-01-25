أسامة سعد: لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية

اعتبر النائب أسامة سعد أنه "آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان".

وقال في خلال مداخلته في الجلسة المخصصة لدراسة الموازنة: "انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية".

Advertisement

وأشار إلى أن "مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر".

وتابع: "لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب".

وسأل: "نحن نواب البلد "شو قاعدين نعمل؟" في وقت كل دول العالم تبحث في انتخاب رئيس للبنان ويا أيّها النواب انتخِبوا الرئيس".