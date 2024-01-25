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لبنان

أثناء تشييع والدة أحد الشهداء.. هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ جنوباً

Lebanon 24
25-01-2024 | 05:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه وأثناء تشييع والدة أحد شهداء بلدة طيرحرفا، أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي قذيفة مباشرة من دبابة متمركزة في موقع الجرداح على منزل ربيع عطايا وخلفت أضراراً جسيمة في المنزل الذي كان استُهدف سابقاً. 
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الجنوب

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