أثناء تشييع والدة أحد الشهداء.. هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ جنوباً

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه وأثناء تشييع والدة أحد شهداء بلدة طيرحرفا، أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي قذيفة مباشرة من دبابة متمركزة في موقع الجرداح على منزل ربيع عطايا وخلفت أضراراً جسيمة في المنزل الذي كان استُهدف سابقاً.

Advertisement