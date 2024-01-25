حزب الله يهاجم منصّات القبّة الحديديّة

أعلن حزب الله في بيان أنه "شنّ ‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 11:20 من قبل ظهر اليوم الخميس، هجومًا جويًا بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفربلوم، وحقق فيها إصابات مباشرة".

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