كرامي: نعم لموزانة الوقت الضائع

اعتبر النائب فيصل كرامي أن اي مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ بالاعتبار هذه الهستيريا الاسرائيلية هي مقاربة قاصرة وتكاد تكون خطيرة، ولا بد ان نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية.

وقال في كلمة لتي ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة 2024: "من المفترض دستوريا أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن كل شيء بالبلد أصبح "استثنائيا" وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نسمع أصواتا ترفض الحوار".

Advertisement

وتابع كرامي قائلاً: "كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب فهي موازنات غير دستورية"، معتبراً أن "هذه موازنة "حواضر البيت" والتمديد للمراوحة لكل ما تلقيه من معاناة على اللبنانيين".

وختم بالقول: "نعم لموزانة الوقت الضائع آملا ان لا نصل في ظل هذه السياسات الى زمن الوطن الضائع".