مارك ضو: لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد

قال النائب مارك ضو إن "لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة، وإلاّ لكانت "قيامة الناس قامت".

وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، اعتبر ضو أن "هذه الموازنة ما زلت بالمنطق نفسه، فيجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات".

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وتابع قائلاً: "نحن بحاجة لتثبيت ضرائب على الأرباح وليس ضرائب عمومية على الشعب اللبناني".