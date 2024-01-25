Advertisement

لبنان

مارك ضو: لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد

Lebanon 24
25-01-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1156708-638417865500264367.jpg
Doc-P-1156708-638417865500264367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب مارك ضو إن "لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة، وإلاّ لكانت "قيامة الناس قامت". 
 
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، اعتبر ضو أن "هذه الموازنة ما زلت بالمنطق نفسه، فيجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات".
Advertisement
 
وتابع قائلاً: "نحن بحاجة لتثبيت ضرائب على الأرباح وليس ضرائب عمومية على الشعب اللبناني". 
 
وختم ضو بالقول: "ندعو لعدم إقرار هذه الموازنة والدعوة فوراً إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:58 | 2024-01-25
07:06 | 2024-01-25
07:01 | 2024-01-25
06:53 | 2024-01-25
06:53 | 2024-01-25
06:49 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24