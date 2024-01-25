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لبنان

خلف: استمرار لنهج الانقلاب على الجمهورية

Lebanon 24
25-01-2024 | 06:30
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قال النائب ملحم خلف ان "استمرار جلسة مناقشة مشروع الموازنة مع ما يزيد عن مئة نائب داخل القاعة العامة، وعدم الشروع في انتخاب رئيس للجمهورية هو استمرار لنهج الانقلاب على الجمهورية وعلى الديموقراطية وتطاول على سيادة القانون والاخطر على العيش معا".
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وأضاف في تصريح من مجلس النواب الموجود فيه منذ 371 يوما: "من قلبه على الناس، ويتلطى خلف هذا التبهير لمناقشة مشروع الموازنة على اعتبار انه يقوم بموجب دستوري، عليه ان يتذكر ان حياة الناس معطلة من خلال مؤسسات دمرها كل من هو في السلطة وهزمها كل من تقاسمها باسم الطائفة والمذهب وباسم المصلحة الخاصة واسم الزبائنية واسم المناطقية".
 
وتابع: "كفر الناس بهذه الاساليب التي لم تعد ذات أهمية لهم تتبجحون في بطولاتكم  "الدونكوشوتية" في تطويع النظام بعد تعطيله وتقويضه وتكتفون بتصنيف من أجبرتموه على التصفيق إبقاء على الانقلاب".
 
واضاف :"اننا اليوم أمام مهزلة كلامية فارغة الجودة حتى مطلقوها مقتنعون بهذه المخالفات، إلا انهم أعجز عن مواجهة أنفسهم وتحمل المسؤولية في انفاذ موجبهم الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي الذي يسبق اي امر أخر وهو انتخاب رئيس للجمهورية".
 
وختم خلف :"كل ما نشهده بعد إدارة لمرحلة الانتظار وتثبيت لواقع العجز انتظاركم الادارة الخارجية التي سوف تقرر عنكم مصير الوطن وعجزكم عن تحمل المسؤولية التي انتخبكم الشعب اللبناني من أجلها".
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