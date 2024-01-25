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لبنان

طرابلسي: نرفض إستحداث ضرائب من دون مراعاة قدرة المواطنين على تحمّل تلك الأعباء

Lebanon 24
25-01-2024 | 06:44
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اعتبر النائب عدنان طرابلسي أن "مضاعفة الرسوم على المؤسسات الفردية يقلّص من تشجيع حجم الاستثمارات التي نحتاج اليها في البلاد". 
 
وفي خلال كلمته التي ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، قال طرابلسي: "الحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرط دستوريّ لإقرار الموازنة العامة". 
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وأضاف: "الحكومة أرسلت موازنة هجينة ما استدعى تصويبها قدر الإمكان من لجنة المال وهي تفتقر إلى المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة". 
 
وتابع قائلاً: "نرفض إستحداث ضرائب من دون مراعاة قدرة المواطنين على تحمّل تلك الأعباء". 
 
وتمنى طرابلسي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي النجاح في المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه في ظلّ الظروف الصعبة. 
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