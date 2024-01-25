مولوي يردّ على عدوان: ليس برفقة سلامة أي عنصر من قوى الأمن

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي البيان التالي:

رداً على السؤال الذي وجهه النائب جورج عدوان الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة يوم أمس، والذي "طلب فيه توضيحًا بخصوص العناصر الأمنية المحاطة برياض سلامة والتي لم تستطيع توقيفه حتى الآن".

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يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات التوضيح، وبعد التواصل بين الوزير مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه ليس برفقة سلامة أي عنصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إطلاقاً.

أما في قضية سلامة وتوقيفه فهي بعهدة القضاء اللبناني.

فاقتضى التوضيح.