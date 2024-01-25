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لبنان

انطوان سعادة.. مذيع النشرة الإقتصادية على قناة الـMTV نموذج للشاب اللبناني الناجح

Lebanon 24
25-01-2024 | 06:53
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فيما يمرّ جيل الشباب اللبناني بأسوأ مرحلة على الصعد كافة، لا يزال الطموح والعمل الجدّي سلاح الكثيرين في هذه المرحلة الحرجة.

أنطوان سعادة، معدّ ومقدّم النشرة الاقتصادية على قناة الـMTV، إسم لمع من حيث الأداء والمضمون البنّاء ليقدّم للمشاهدين نشرة اقتصادية هدفها التركيز على اهم الاخبار المحلية، الاقليمية والدولية.
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وتبرز أهمية هذه النشرة بأنها في خضمّ ازمة مالية ومصرفية غير مسبوقة يعيشها لبنان، بالاضافة الى انعكاسات التوترات الامنية في المنطقة على الاقتصاد الداخلي والعالمي. 

وممّا لا شكّ فيه أن الاخبار الاقتصادية تشغل تفكير المتابعين كونها مرتبطة بكل جوانب الحياة، السياسية، القانونية، الاجتماعية، الصحية، والمالية منها.

من هنا، تلعب الفقرة الاقتصادية التي يقدّمها سعادة دوراً مهما بإستخدام الاسلوب الصحافي لنقل الخبر للمشاهدين بهدف التوضيح وتفسير التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع ونقلها بأمانة وبضمير في زمن التلاعب الفاضح بالمعلومة لحسابات ضيقة.

لبنان

إقتصاد

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