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لبنان

اجتماع للجنة تنسيق الطوارىء.. وهذا ما اتُّفِق عليه

Lebanon 24
25-01-2024 | 06:53
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عقدت لجنة تنسيق خطة الطوارىء الوطنية للاستجابة لحاجات النازحين من الجنوب اجتماعًا في السرايا الحكومية برئاسة وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، في إطار لجنة تنسيق الازمات والكوارث في رئاسة مجلس الوزراء ومشاركة محافظي الجنوب والنبطية وممثلي الوزارات والادارات المعنية والمنظمات الدولية والجمعيات الشريكة في تنفيذ خطة الطوارىء.
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وخلال الاجتماع، عرض المشاركون موجزاً عن أعمال الاغاثة والمساعدات الموزعة خلال الاشهر الثلاثة الماضية والتي تضمنت مساعدة نقدية لحوالي 16 الف وخمسمائة اسرة نازحة و17 الف وخمسمائة حصة غذائية و14 الف وخمسمائة خدمة صحية.

وناقش المشاركون التحديات وطرق تخطيها ومن ضمنها ما يتعلق بتعزيز التنسيق من خلال خلايا الازمات المحلية تحت اشراف المحافظين، سبل ايصال المساعدات لكل البلدات والمناطق خاصة الاهالي الصامدين في بلداتهم، والحاجات التمويلية للاشهر المقبلة بظل ارتفاع اعداد النازحين مع توسع الاعتداءات الإسرائيلية. 

واتفق الحاضرون على تكثيف انشطة الاغاثة والعمل مع الجهات المانحة للحصول على تمويل اضافي.

 
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