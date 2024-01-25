دريان: دار الفتوى هي دار جامعة لكل اللبنانيين والمغتربين

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس جمعية "بيروت منارتي" المحامي مروان سلام.

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وبعد اللقاء، قال سلام: "اطلعت سماحته على الأعمال والنشاطات التي تقوم بها جمعية بيروت منارتي لخدمة أهل بيروت، وكانت مناسبة للوقوف على إرشادات سماحته الإسلامية والوطنية التي لطالما عودنا عليها حيث تغلب لغة العقل والاعتدال والعيش المشترك".اضاف:" دار الفتوى هي الحصن الحصين للبنانيين وعلينا جميعا الالتفاف حولها ودعمها والوقوف الى جانبها، ودعم مؤسساتها، واي مس بالدار وبصاحب السماحة هو تعرض لكل اللبنانيين الحريصين على الوحدة الإسلامية والوطنية. وقد وجهت لسماحته دعوة لتكريمه في شهر رمضان المبارك".واستقبل المفتي دريان رجل الأعمال اللبناني في بلاد الاغتراب اكرم مراد ، الذي وضعه في أجواء الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو، وجرى البحث في الشؤون العامة، وبخاصة فيما يتعلق بالاغتراب اللبناني، ونقل مراد للمفتي "تحيات ومحبة المغتربين ووقوفهم الى جانب لبنان واللبنانيين".وخلال اللقاء، شدد المفتي دريان على أن دار الفتوى هي "دار جامعة لكل اللبنانيين والمغتربين"، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في عملهم.