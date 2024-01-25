الحشيمي: الثغرات الموجودة في الموازنة كثيرة

قال النائب بلال الحشيمي إن "هذه الموازنة أقرب إلى الكلام الإنشائيّ غير المتعلق بالواقع".

وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة، اعتبر الحشيمي أن "الثغرات الموجودة في الموازنة كثيرة وتعتمد على النهج الترقيعيّ المؤدي إلى المزيد من المشاكل".