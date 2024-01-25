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لبنان

نائب يوجه سؤالا.. وبري يجيبه: "بقلك بيني وبينك"

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:11
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توجه عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، الذي طلب الكلام بالنظام، بسؤال زملائه النواب: "أين عرقل تكتل لبنان القوي إنتخابات رئاسة الجمهورية؟" ليجيبه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "بقلك بيني وبينك". 
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