نائب يوجه سؤالا.. وبري يجيبه: "بقلك بيني وبينك"

توجه عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، الذي طلب الكلام بالنظام، بسؤال زملائه النواب: "أين عرقل تكتل لبنان القوي إنتخابات رئاسة الجمهورية؟" ليجيبه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "بقلك بيني وبينك".

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