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لبنان

اللواء ابراهيم: اسرائيل خرقت القرار 1701 ما يقارب الـ 30 ألف مرة

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:11
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كتب اللواء عباس ابراهيم عبر حسابه على منصة "إكس": "شكراً لكل من يسعى لتخفيف التوتر على حدودنا الجنوبية مطالباً بتطبيق القرار ١٧٠١. لكن للعلم فقط فإن من خرق هذا القرار أكثر منذ إقراره وحتى الآن بما يقارب الـ ٣٠ ألف مرة هو ⁧‫العدو الإسرائيلي⁩، وكل ما جرى لاحقاً ما هو إلا ردة فعل على تلك الخروقات. السؤال هو: هل لدى احدكم ضمانة لتنفيذ إسرائيل لهذا  القرار؟ ‏دون ذلك عبثاً تحاولون".
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