Advertisement

لبنان

يعقوبيان: الاستحقاق الرئاسي اولوية مطلقة

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1156738-638417895057680849.jpg
Doc-P-1156738-638417895057680849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت النائبة بولا يعقوبيان إن "ما افتتحنا به جلسات الموزانة يشكل مضبطة الاختطاف، ورب جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا في البلد السايب". 
Advertisement
 
واعتبرت أن "الاستحقاق الرئاسي اولوية مطلقة". 
 
وتابعت بالقول: "إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات، وهل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟"
 
ورأت يعقوبيان أن "هذه الموازنة ليست إصلاحية وتشبه كلّ الموازنات السابقة التي أدّت إلى الأزمة وهي تفتقر إلى أبسط مبادئ الإصلاح الضريبي". 
 
وتابعت: "أتحمّل كامل مسؤولياتي كنائبة تريد الإصلاح والفوضى لن تدوم وأنتم لا تؤتمنون على إدارة "دكانة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2024-01-25
10:00 | 2024-01-25
09:52 | 2024-01-25
09:45 | 2024-01-25
09:41 | 2024-01-25
09:24 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24