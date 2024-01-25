يعقوبيان: الاستحقاق الرئاسي اولوية مطلقة

قالت النائبة بولا يعقوبيان إن "ما افتتحنا به جلسات الموزانة يشكل مضبطة الاختطاف، ورب جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا في البلد السايب".

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واعتبرت أن "الاستحقاق الرئاسي اولوية مطلقة".

وتابعت بالقول: "إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات، وهل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟"

ورأت يعقوبيان أن "هذه الموازنة ليست إصلاحية وتشبه كلّ الموازنات السابقة التي أدّت إلى الأزمة وهي تفتقر إلى أبسط مبادئ الإصلاح الضريبي".

وتابعت: "أتحمّل كامل مسؤولياتي كنائبة تريد الإصلاح والفوضى لن تدوم وأنتم لا تؤتمنون على إدارة "دكانة".