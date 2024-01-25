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لبنان

ارتكبوا جرائم مختلفة... توقيف 4 أشخاص في بين كفرحباب والسبتية والجديدة

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:27
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 23 /1 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كفرحباب – جبل لبنان المواطنَين (ع.ع.) و(أ.أ.) لارتكابهما أعمال سرقة واحتيال، ولوجود مذكرات توقيف في حقهما بجرائم: السرقة، الإتجار بالمخدرات، التعامل بشيكات دون رصيد، وضبطت في حوزتهما كمية من المسروقات.
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كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقتَي السبتية والجديدة السوريَّين (س.ع.) و(أ.م.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها وإدارة شبكة مروجين، إضافةً إلى التجوّل دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًا.
 
وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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