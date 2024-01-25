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لبنان

جهاد الصمد: مشروع الموازنة الحالي يبدو لي كأفضل الممكن

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:32
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قال النائب جهاد الصمد إن "مناقشة الموازنة في ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان تبدو لي كترف"، مضيفاً أن "مشروع الموازنة الحالي يبدو لي كأفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان". 
 
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