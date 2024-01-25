كركي دعا مؤسسات الضمان لدعم الشعب الفلسطيني

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-التقرير السنوي عن العام 2023 .

-توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي .

-تنفيذ خطة عمل الجمعية عن العام 2024 .

-الموقف المالي للجمعية بتاريخ 31 / 12 / 2023 ، ومساهمة الأعضاء السنوية. عقد المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي إجتماعا قبل ظهر اليوم، في حضور رئيسه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ومشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية:-التقرير السنوي عن العام 2023 .-توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي .-تنفيذ خطة عمل الجمعية عن العام 2024 .-الموقف المالي للجمعية بتاريخ 31 / 12 / 2023 ، ومساهمة الأعضاء السنوية.

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المكتب التنفيذي عبّر خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمعون إلى تلاوة سورة الفاتحة على أرواح جميع شهداء العدوان الاسرائيلي على بلداننا العربية ولاسيّما في لبنان وفلسطين، بعدها توجه بالشكر والتقدير لكل من مدير عام منظّمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري على دعمه المستمر للجمعيّة وللسادة الأعضاء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في العالم العربي لمشاركتهم الفاعلة في أعمال ونشاطات الجمعيّة العربيّة للضمان الإجتماعي.

وبعد مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال ، تم أخذ توصية بإجماع المشاركين لحث جميع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في البلدان العربية والعالم على تكثيف الجهود لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، لا سيما الدعم المادي والمعنوي لإغاثة الشعب الفلسطيني المظلوم ولاسيما في قطاع غزة المحاصر.