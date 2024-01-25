فجر اليوم.. محلان يتعرّضان للسرقة

تعرّض كشك في سوق القمح في طرابلس، فجر اليوم، للسرقة من قبل مجهولين.



وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، عن سرقة محتويات الكشك، من مال ودخان وسكاكر.



كما تعرّض محل لبيع الثياب للسرقة أيضاً.

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