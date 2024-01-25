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لبنان

فجر اليوم.. محلان يتعرّضان للسرقة

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:54
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تعرّض كشك في سوق القمح في طرابلس، فجر اليوم، للسرقة من قبل مجهولين. 

وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، عن سرقة محتويات الكشك، من مال ودخان وسكاكر.

كما تعرّض محل لبيع الثياب للسرقة أيضاً.
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