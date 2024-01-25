تعرض لحادث صدم.. العثور على رجل مجهول الهويّة هل من يَعرف عنه شيئا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:بتاريخ 24-1-2024، تعرض رجل مسن مجهول الهوية لحادث صدم -وهو: حنطي البشرة، طوله حوالى /165/ سنتم، معتدل البنية، ذو شعر خفيف، أشيب اللحية والشارب-، وذلك على المسلك الغربي لأوتوستراد الدورة / أمام محطة "Medco" للمحروقات من قبل سيارة مجهولة المواصفات، نقل على اثره الى مستشفى مار يوسف للمعالجة، ووضعه الصحي غير مستقر.لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.