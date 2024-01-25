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لبنان
تعرض لحادث صدم.. العثور على رجل مجهول الهويّة هل من يَعرف عنه شيئا؟
Lebanon 24
25-01-2024
|
08:01
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:
بتاريخ 24-1-2024، تعرض رجل مسن مجهول الهوية لحادث صدم -وهو: حنطي البشرة، طوله حوالى /165/ سنتم، معتدل البنية، ذو شعر خفيف، أشيب اللحية والشارب-، وذلك على المسلك الغربي لأوتوستراد الدورة / أمام محطة "Medco" للمحروقات من قبل سيارة مجهولة المواصفات، نقل على اثره الى مستشفى مار يوسف للمعالجة، ووضعه الصحي غير مستقر.
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لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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