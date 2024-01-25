التأخر بإصدار مراسيم القنّب الهندي خسّر الدولة مليارات الدولارات!

بعد تأجيل صدور مراسيم القنّب الهندي، كتب وزير الإقتصاد و التجارة أمين سلام عبر منصة "اكس": "التأخر بإصدار المراسيم منذ صدور القانون حتى اليوم خسّر الدولة مليارات الدولارات، ولبنان يستجدي من المجتمع الدولي بضعة مليارات وهي مغروسة بأرضه بمنتج زراعي واحد! فكيف بنا إذا اصدرنا كل القوانين والمراسيم الإصلاحية؟".

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