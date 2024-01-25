Advertisement

لبنان

التأخر بإصدار مراسيم القنّب الهندي خسّر الدولة مليارات الدولارات!

Lebanon 24
25-01-2024 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1156754-638417919124867553.jpg
Doc-P-1156754-638417919124867553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بعد تأجيل صدور مراسيم القنّب الهندي، كتب وزير الإقتصاد و التجارة أمين سلام عبر منصة "اكس": "التأخر بإصدار المراسيم منذ صدور القانون حتى اليوم خسّر الدولة مليارات الدولارات، ولبنان يستجدي من المجتمع الدولي بضعة مليارات وهي مغروسة بأرضه بمنتج زراعي واحد! فكيف بنا إذا اصدرنا كل القوانين والمراسيم الإصلاحية؟".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2024-01-25
10:00 | 2024-01-25
09:52 | 2024-01-25
09:45 | 2024-01-25
09:41 | 2024-01-25
09:24 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24