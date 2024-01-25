فراس حمدان: أرفض رفضاً قاطعاً التصويت على هذه الموازنة

اعتبر النائب فراس حمدان أنه "لا يجوز القيام بأي تشريع قبل أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام الحياة الدستورية".

وتابع حمدان قائلاً: "نحن لدينا خلاف جذري مع القوى الموجودة في المجلس وعرضنا خطة تشكّل خارطة طريق للخروج من الأزمات التي نعيشها، وبعد 14 شهراً لا نزال بلا رئيس في ظلّ تحلّل للمؤسسات، ولدى المجلس مسؤولية أهمّ من مناقشة الموازنة وهي الانعقاد لانتخاب رئيس".

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وقال: "كل نائب لا يطالب بقطع الحساب قبل التصويت على الموازنة يكون نائبا فاسدا".