بالصورة: إنهيار سقف مدرسة.. وهذا ما فعلته الإدارة

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تعرض سقف إحدى غرف مدرسة المنية الرسمية للبنات في حي البلاط للسقوط من غير أن تصاب أي طالبة بأذى، ما دفع إدارة المدرسة إلى صرف الطالبات فوراً من صفوفهن قبل انتهاء الدوام بعد اتصالهم بأهاليهن لهذه الغاية.وناشد أهالي الطالبات المسؤولين إرسال فريق فني للكشف على مبنى المدرسة خوفاً من أن تكون أساساته وبنيانه غير سليمة، وأن يعقب ذلك إنهيارات أخرى تؤدي لوقوع إصابات بين الطالبات، متمنين أن يتخذ المسؤولين قرارات عاجلة بهذا الشأن لأن المدرسة المذكورة هي الوحيدة للبنات في المنطقة.