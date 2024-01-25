الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعالج معضلة النفايات الصلبة

أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان (USAID)، ضمن مشروع تحويل النفايات عن طريق تشجيع إعادة استخدامها وتدويرها (DAWERR)، "ReList"، أول تطبيق محمول في لبنان لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير. في الوقت الذي تواجه فيه البلديات اللبنانية صعوبة في إدارة الكميات المتزايدة من النفايات غير المفرزة بتمويل ضئيل أو معدوم، يتطلع الكثيرون إلى إعادة التدوير كحل مستدام لإدارة النفايات. استفاد مشروع DAWERR التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية من القدرة التنافسية للقطاع الخاص لتقديم حل جديد لأزمة النفايات المستمرة منذ سنوات في لبنان. حضر حفل إطلاق"ReList" وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان جولي ساوثفيلد، ومدير عام وزارة الصناعة المهندسة شانتال عقل صفير، بالإضافة الى شركاء DAWERR المتمثلين بمؤسسة بيريتيك، وكومبوست بلدي، وشركة إيكوديت لبنان، إلى جانب رؤساء بلديات مشاريع DAWERR، وممثلين عن مراكز الفرز والمصانع وتجار ومصدري النفايات، والمنظمات الدولية في لبنان، والقطاع الخاص.

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"ReList" هو حلاً يوفر للشركات في جميع أنحاء لبنان سهولة الوصول إلى بائعين ومشترين للمواد القابلة لإعادة التدوير؛ ويزيد من الوصول إلى الأسواق والمواد الخام والأسعار العادلة؛ ويقلل من مسافات النقل والتكاليف، وفي نهاية المطاف يزيد من سعر المواد القابلة لإعادة التدوير. من خلال ربط بائعي المواد القابلة لإعادة التدوير بالمشترين المحتملين، لا يقوم "ReList” بخلق فرص اقتصادية فحسب، بل يساهم أيضًا وبشكل كبير في تحسين البيئة.

في كلمتها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان: " إن التزام حكومة الولايات المتحدة، من خلال الـ USAID، للحد من الأضرار الناجمة عن سوء إدارة النفايات الصلبة قد تم بالشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وهو مصدرًا للأمل من أجل مستقبل مستدام في لبنان. منذ عام 2020، استثمرت الـ USAID 15 مليون دولار لدعم إدارة النفايات الصلبة في لبنان... من خلال دعم "ReList"، لا تدعم الـ USAID الابتكار فقط؛ بل نحن نساهم في تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

بدعم من USAID، تم تطوير "ReList" من قبل شركة نضيرة (Nadeera)، وهي شركة ناشئة تختص في إدارة النفايات الصلبة، والفائزة بتحديDAWERR Clearinghouse. حصلت نضيرة على منحة بقيمة 40,000 دولار من USAID، بالإضافة إلى مساعدة فنية وتقنية خلال فترة ستة أشهر لتطوير تطبيق ReList في بيريتيك. يتميّز التطبيق بسهولة الاستخدام وقد أحدث تأثيرًا كبيرًا منذ إطلاقه التجريبي.



صرحت إنغريد سلوم، مديرة مشروع DAWERR في”: Berytech كان DAWERR Clearinghouse فرصة مميزة للشركات الناشئة للتركيز على تعزيز العمل الجماعي، والتواصل، والاستفادة من جلسات التوجيه مع خبراء محليين، وخلق فرص لتبادل المعرفة لاستكشاف السوق وتطوير نموذج عمل صالح لمنصة التجارة الإلكترونية."

صرح ربيع الشعار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نضيرة:” تطلعًا للمستقبل، تتصور نضيرة مستقبلًا حيث يصبح تطبيق ReList جزءًا أساسيًا من استراتيجيات إدارة النفايات في لبنان، مع تعزيز الممارسات المسؤولة للنفايات وتحقيق تغيير معنوي."