زلزال ضرب تركيا قبل قليل.. وسكان منطقة لبنانيّة شعروا بهزّة أرضيّة

أفادت وكالة "آفاد"، أنّ زلزالاً قوّته 5.2 على مقياس ريختر، ضرب ولاية ملاطية، في جنوب تركيا.

وقد شعر أهالي طرابلس بهزة أرضية خفيفة تزامنت مع الزلزال في تركيا.