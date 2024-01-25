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لبنان

زلزال ضرب تركيا قبل قليل.. وسكان منطقة لبنانيّة شعروا بهزّة أرضيّة

Lebanon 24
25-01-2024 | 08:20
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أفادت وكالة "آفاد"، أنّ زلزالاً قوّته 5.2 على مقياس ريختر، ضرب ولاية ملاطية، في جنوب تركيا.
 
وقد شعر أهالي طرابلس بهزة أرضية خفيفة تزامنت مع الزلزال في تركيا. 
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