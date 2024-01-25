الأساتذة المتعاقدون بالساعة يحذرون: عدم رفع ملف التفرغ وإقراره سيشلُّ الجامعة

عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اجتماعا موسعًا ضمَّ معظم أعضائها، وجرى التداول في شؤون الجامعة وشجونها.

وبعد الاجتماع، أشارت اللجنة في بيان لها إلى أنه "بعد أن صمّ المعنيون آذانهم عن صراخ الأستاذ المتعاقد وهو الذي مُنع من وسائل العيش والصمود كافة...فلا المستحقات دُفعت منذ العام الدراسي 2021، ولا المشاهرة التي أقرتها الحكومة منذ سنتين قد طُبّقت، كذلك بدل النقل الذي نصَّ عليه قرار وزارة التربية، و بدل الإنتاجية الذي حُرم منه ظلما... وبعد مماطلة غير معهودة أسفرت عن عدم رفع الملف إلى مجلس الوزراء وبالتالي عدم إقراره".

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وأضاف البيان: "وبناء على ما تقدم، يعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة أنه ينظرون بإيجابية إلى الوعد الذي قطعه وزير التربية القاضي عباس الحلبي والمتمثل برفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي".



وناشد الأساتذة المتعاقدون المسؤولين كافة "منحهم الحقوق المالية المتمثلة برفع أجر الساعة وبدل الإنتاجية المسلوب من دون أي مسوّغ قانوني، ودفع بدل النقل...".



وقالت اللجنة إن "تجاهل المعنيين حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 70 في المئة من الكادر التعليمي في الجامعة اللبنانية سيؤدي حتما إلى عدم المشاركة في أعمال المراقبة و تصحيح مسابقات الفصل الأوّل من العام الحالي".



كما أكدت أن "عدم رفع ملف التفرغ وإقراره، سيشلُّ الجامعة بسبب عدم قدرة المتعاقدين على التوجه إليها"، وختمت معلنة ابقاء اجتماعاتها "مفتوحة لمواكبة سير التطورات".