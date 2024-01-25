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لبنان

انطلق من لبنان.. وفاة طفلة ظلت لأيام على متن قارب في عرض البحر

Lebanon 24
25-01-2024 | 09:16
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أفادت سلطات الصحة في قبرص، الخميس، بوفاة طفلة عُثر عليها فاقدة للوعي على متن قارب ظل يبحر لأيام في شرق البحر المتوسط.

وكانت الطفلة ضمن مجموعة من 60 سوريا عثر عليهم فريق بحث وإنقاذ قبرصي على قارب صيد مكتظ على بعد 30 ميلا بحريا قبالة قبرص، صباح أمس الأربعاء.
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وكانت المجموعة في البحر منذ 18 كانون الثاني بعد انطلاقها من لبنان.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة الوطنية القبرصية لتلفزيون ألفا قبرص "للأسف توفيت طفلة من بين ثلاثة أطفال. لقد كانت وفاة مفاجئة بسبب سكتة قلبية".

ولا يزال طفلان آخران عثر عليهما غائبين عن الوعي على متن القارب في وحدة العناية المركزة، في العاصمة نيقوسيا. (الحرة) 
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