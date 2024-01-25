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لبنان

الدمار كبير جدّاً.. إسرائيل تستهدف محلات تجاريّة ومنازل في كفركلا شاهدوا هذه الصورة

Lebanon 24
25-01-2024 | 09:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الاسرائيلي أغار على منطقة الضهور في بلدة كفركلا، واستهدف "سنتر" حسن وحسين دخل الله جمعة، ما تسبّب بدمار شامل في "السنتر" والمحلات والمنازل المجاورة له.
 
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كفركلا

الضهور

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