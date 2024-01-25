لماذا مار جرجس وليس مار مارون؟ 

فوجئ بعض الأوساط السياسية المسيحية بخطوة البطريركية المارونية بتغيير المكان، الذي كان يُقام فيه القداس السنوي بمناسبة عيد القديس مارون، ونقله إلى كاتدرائية مار جرجس وسط العاصمة بدلًا من كنيسة مار مارون في الجميزة، مع ما لهذا الصرح الديني من معانٍ روحية ووطنية.

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وقد حاول الكثيرون الاستفسار عن سبب هذا التغيير فلم يوفقوا في الحصول على الجواب الشافي، علمًا أن الدعوات الرسمية للمشاركة في هذه المناسبة الدينية والوطنية للشخصيات الرسمية كان يتولى توجيهها راعي ابرشية بيروت وتوابعها للموارنة مع المثلث الرحمة المطران خليل أبي نادر، ومن بعده المطران بولس مطر، وفي السنوات الأخيرة المطران بول عبد الساتر، الذين كانوا يترأسون الذبيحة الإلهية في حضور ممثل عن البطريرك الماروني.