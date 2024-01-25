وزير اسرائيلي يتوعد "الحزب": سنوجه ضربة "لن يتعافى منها" لبنان

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وقالت الخارجية الإسرائيلية إن كاتس شكر تاياني "على جهود إيطاليا ونشاطها ضد مموّلي حماس في أوروبا، وطالب بمواصلة النشاط ضد داعمي الحركة في أوروبا وإيطاليا"، مضيفة أنه طلب من وزير الخارجية الإيطالي "العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين اللبنانيين". في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن قصف عدة أهداف عسكرية لحزب الله في صور والمغيرة جنوبي لبنان، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان بتوجيه ضربة عسكرية "لن يتعافى منها"، في حال لم ينسحب "حزب الله" من الحدود مع شمال إسرائيل، وذلك خلال لقائه بالقدس الغربية مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.وقالت الخارجية الإسرائيلية إن كاتس شكر تاياني "على جهود إيطاليا ونشاطها ضد مموّلي حماس في أوروبا، وطالب بمواصلة النشاط ضد داعمي الحركة في أوروبا وإيطاليا"، مضيفة أنه طلب من وزير الخارجية الإيطالي "العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين اللبنانيين".

وتابعت الوزارة في بيانها أن الوزيرين اتفقا على "العمل على تجديد أنشطة شركات الطيران الإيطالية، وتعزيز المزيد من التعاون في مجالي الطاقة والسياحة".



ونقلت الخارجية عن الوزير الإسرائيلي قوله "الوزير تاياني صديق حقيقي لدولة إسرائيل أخبرته أنا وعائلات المختطفين أنه ليس أمامنا خيار آخر سوى إنهاء مهمتنا في غزة: إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم والقضاء على حماس".



وأضاف كاتس "طلبت منه العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وإلا فإن دولة لبنان ستتلقى ضربة لن تتعافى منها". (الحدث)