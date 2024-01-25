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لبنان

علي حسن خليل: واجب الحكومة أنّ تعمل وأنّ تجتمع وأنّ تتخّذ القرارات

Lebanon 24
25-01-2024 | 11:17
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قال النائب علي حسن خليل "نُجدّد الحرص على إتّفاق الطائف وعلى تطبيقه، والشراكة هي روح لبنان".
 
وأضاف حسن خليل: "نُريد إنتخابات رئاسة الجمهوريّة، وموقع الرئاسة ليس تفصيلاً في الحياة السياسيّة".
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وقال: "مستعدّون للحديث عن تفاهم شامل لتسهيل عمليّة الإنتخابات".
 
وتابع حسن خليل: "واجب الحكومة أنّ تعمل وأنّ تجتمع وأنّ تتخّذ القرارات لتصريف أمور اللبنانيين، والقول عكس ذلك يتعارض مع المنطق الطبيعيّ".
 
وسأل: "أين عجز الكهرباء في الموازنة الذي أوقعنا في أزمة كبيرة؟ وأين تكلفة الفيول العراقيّ؟"
 
وأكّد حسن خليل، أنّ "المجلس أقرّ كلّ القوانين المتعلقّة بمكافحة الفساد".
 
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