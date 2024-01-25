علي حسن خليل: واجب الحكومة أنّ تعمل وأنّ تجتمع وأنّ تتخّذ القرارات

قال النائب علي حسن خليل "نُجدّد الحرص على إتّفاق الطائف وعلى تطبيقه، والشراكة هي روح لبنان".

وأضاف حسن خليل: "نُريد إنتخابات رئاسة الجمهوريّة، وموقع الرئاسة ليس تفصيلاً في الحياة السياسيّة".

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وقال: "مستعدّون للحديث عن تفاهم شامل لتسهيل عمليّة الإنتخابات".

وتابع حسن خليل: "واجب الحكومة أنّ تعمل وأنّ تجتمع وأنّ تتخّذ القرارات لتصريف أمور اللبنانيين، والقول عكس ذلك يتعارض مع المنطق الطبيعيّ".

وسأل: "أين عجز الكهرباء في الموازنة الذي أوقعنا في أزمة كبيرة؟ وأين تكلفة الفيول العراقيّ؟"