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لبنان

قتيل بسبب إشتراك الكهرباء!

Lebanon 24
25-01-2024 | 11:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن مقتل شخص يُدعى ح.ال، في إشكال مع شاب من ال علوية، بسبب خلاف على إشتراك الكهرباء، قرب مجمع الصادق، في حيّ السلم.
 
 
 
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إشكال

حيّ السلم

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