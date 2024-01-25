بخاري التقى سفراء اللجنة الخماسية

إلتقى سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في دارته في اليرزة، سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والمصري علاء موسى.

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